Totti ambasciatore Digitalbits | oggi sarà ufficiale Ecco quanto guadagnerà

Advertising

SalvatoreSamp : RT @tempoweb: Lo sponsor #Digitalbits fa ricco #Totti: contratto da almeno 5 milioni di euro #RomaInter #XDB #SerieA #iltempoquotidiano ht… - MauroGiansante : RT @tempoweb: Lo sponsor #Digitalbits fa ricco #Totti: contratto da almeno 5 milioni di euro #RomaInter #XDB #SerieA #iltempoquotidiano ht… - Letizia84994561 : RT @tempoweb: Lo sponsor #Digitalbits fa ricco #Totti: contratto da almeno 5 milioni di euro #RomaInter #XDB #SerieA #iltempoquotidiano ht… - Ema_Zotti : RT @tempoweb: Lo sponsor #Digitalbits fa ricco #Totti: contratto da almeno 5 milioni di euro #RomaInter #XDB #SerieA #iltempoquotidiano ht… - Beate721 : RT @tempoweb: Lo sponsor #Digitalbits fa ricco #Totti: contratto da almeno 5 milioni di euro #RomaInter #XDB #SerieA #iltempoquotidiano ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti ambasciatore

ROMA - Lo sponsor della Roma " Digitalbits " questa mattina (ore 10.00) presenterà Francescocome nuovoglobale . L'evento, organizzato dalla società di criptovalute, andrà in scena in pieno centro a Roma presso "La Lanterna" in Via Tomacelli . Nell'occasione verranno ...... travolta dall'Inter di Mourinho ma in tanti si son chiesti perché proprio ieriha deciso di ... sponsor di Roma ed Inter, che ha scelto l'ex numero 10 come nuovo(per 5 milioni di ...https://video.corriere.it/sport/ovazione-totti-prima-roma-inter-c-solo-capitano/bbaba880-5531-11ec-a055-cdf493ec5ac3 ALESSANDRO ANGELONI per il Messaggero francesco totti torna allo stadio foto mezzel ...Il portoghese si sfoga dopo Roma-Inter: “Facile fare domande così”. La bandiera giallorossa incontra i Friedkin: ritorno possibile?