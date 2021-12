Scaricati 1,3 milioni di Green Pass in 24 ore. M5S: “Gli italiani hanno compreso che la strategia adottata dal Governo è quella giusta” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nelle ore che hanno preceduto l’entrata in vigore delle nuove misure anti-Covid (leggi l’articolo) si è registrato un nuovo record di Green Pass Scaricati: 1.310.001 in 24 ore tra quelli “base” e quelli “rafforzati”. In particolare, secondo quanto emerge dai dati del sito del Governo, sono stati 968.069 i Green Pass Scaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per l’effettuazione di un tampone e 5.369 per guarigione dal Covid. “I numeri di questi giorni – affermano in una nota le deputate e i deputati del M5S in commissione Affari sociali – indicano con chiarezza che gli italiani hanno compreso che la strategia adottata dal Governo per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nelle ore chepreceduto l’entrata in vigore delle nuove misure anti-Covid (leggi l’articolo) si è registrato un nuovo record di: 1.310.001 in 24 ore tra quelli “base” e quelli “rafforzati”. In particolare, secondo quanto emerge dai dati del sito del, sono stati 968.069 iieri per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per l’effettuazione di un tampone e 5.369 per guarigione dal Covid. “I numeri di questi giorni – affermano in una nota le deputate e i deputati del M5S in commissione Affari sociali – indicano con chiarezza che gliche ladalper ...

