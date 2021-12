My Hero Academia rivela il traditore della 1-A (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ultimo numero di My Hero Academia, dopo anni di teorie dei fan (in parte azzeccate), rivela finalmente la spia dei villain all’interno della classe 1-A: l’utilizzatore di laser Yuuga Aoyama Il timore che ci fosse una spia all’interno dell’Accademia UA era già stato espresso dai professori da tempo. Negli ultimi due capitoli di My Hero Academia, finalmente l’All for One rivela la sua pedina nascosta all’interno della 1-A. Si tratta di Yuuga Aoyama, con il nome da eroe Shining Hero: Can’t Stop Twinkling. Nel capitolo 336, come sempre reperibile su MangaPlus, ci vengono mostrati i genitori di Aoyama. Essi hanno raggiunto il figlio a scuola, in un angolo morto dei sistemi di sicurezza. Scopriamo così che ad avere fatto un patto con ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ultimo numero di My, dopo anni di teorie dei fan (in parte azzeccate),finalmente la spia dei villain all’internoclasse 1-A: l’utilizzatore di laser Yuuga Aoyama Il timore che ci fosse una spia all’interno dell’Accademia UA era già stato espresso dai professori da tempo. Negli ultimi due capitoli di My, finalmente l’All for Onela sua pedina nascosta all’interno1-A. Si tratta di Yuuga Aoyama, con il nome da eroe Shining: Can’t Stop Twinkling. Nel capitolo 336, come sempre reperibile su MangaPlus, ci vengono mostrati i genitori di Aoyama. Essi hanno raggiunto il figlio a scuola, in un angolo morto dei sistemi di sicurezza. Scopriamo così che ad avere fatto un patto con ...

Advertising

ilytdvrki : RT @sskoorpio: SE AVETE VISTO: my hero academia attack on titan the promised neverland sword art online detective conan death note jujutsu… - tuttoteKit : My Hero Academia rivela il traditore della 1-A #JumpHighlights #MyHeroAcademia #ShonenJump #tuttotek - bradipo22 : My Hero Academia forse il manga più banale e scontato che abbia mai letto, e parliamo di un genere che di per sé ha… - ilary98_ : RT @sskoorpio: SE AVETE VISTO: my hero academia attack on titan the promised neverland sword art online detective conan death note jujutsu… - wasuimiya : RT @sskoorpio: SE AVETE VISTO: my hero academia attack on titan the promised neverland sword art online detective conan death note jujutsu… -

Ultime Notizie dalla rete : Hero Academia In arrivo un nuovo OVA di My Hero Academia E' in arrivo un nuovo OVA (original anime video) di My Hero Academia , ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi ed edito in Italia per Star Comics , focalizzato all'interno della narrazione di World Heroes' Mission , il terzo ...

Shy 1, recensione: every litte thing she does is magic Capostipite di questo "movimento" è senza ombra di dubbio My Hero Academia di Khei Horikoshi. Seguendo quindi il successo del manga di Horikoshi e sfruttando la curiosità del pubblico nipponico, ...

In arrivo un nuovo OVA di My Hero Academia Tom's Hardware My Hero Academia rivela il traditore della 1-A L'ultimo numero di My Hero Academia, dopo anni di teorie dei fan, rivela finalmente la spia dei villain all'interno della classe 1-A.

My Hero Academia 337, data di uscita e previsioni: e se spuntassero altri tradimenti? Uno 'schifoso villain' si è manifestato. Ma in My Hero Academia 337 potrebbero venir mostrati molti più traditori del previsto.

E' in arrivo un nuovo OVA (original anime video) di My, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Kohei Horikoshi ed edito in Italia per Star Comics , focalizzato all'interno della narrazione di World Heroes' Mission , il terzo ...Capostipite di questo "movimento" è senza ombra di dubbio Mydi Khei Horikoshi. Seguendo quindi il successo del manga di Horikoshi e sfruttando la curiosità del pubblico nipponico, ...L'ultimo numero di My Hero Academia, dopo anni di teorie dei fan, rivela finalmente la spia dei villain all'interno della classe 1-A.Uno 'schifoso villain' si è manifestato. Ma in My Hero Academia 337 potrebbero venir mostrati molti più traditori del previsto.