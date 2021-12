Morto travolto dal treno mentre attraversava sui binari (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Un giovane di 20 anni, probabilmente di origini pakistane, è stato travolto da un treno ed è Morto nel tentativo di attraversamento lungo i binari. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri nell'area ferroviaria che attraversa il porto mercantile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto e del distaccamento portuale insieme gli agenti della Polizia Ferroviaria. Il luogo dell'incidente non è lontano dall'hotspot dei migranti allestito in un'area del porto. Stando a quanto si è appreso, la vittima, insieme a due connazionali, si era allontanata dal centro di accoglienza un paio di giorni fa, ma dopo aver girovagato per la città, pare avesse deciso con gli altri di fare rientro all'interno dell'hotspot. Per questo i tre extracomunitari avrebbero attraversato i ... Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Un giovane di 20 anni, probabilmente di origini pakistane, è statoda uned ènel tentativo di attraversamento lungo i. La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri nell'area ferroviaria che attraversa il porto mercantile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Taranto e del distaccamento portuale insieme gli agenti della Polizia Ferroviaria. Il luogo dell'incidente non è lontano dall'hotspot dei migranti allestito in un'area del porto. Stando a quanto si è appreso, la vittima, insieme a due connazionali, si era allontanata dal centro di accoglienza un paio di giorni fa, ma dopo aver girovagato per la città, pare avesse deciso con gli altri di fare rientro all'interno dell'hotspot. Per questo i tre extracomunitari avrebbero attraversato i ...

Ultime Notizie dalla rete : Morto travolto Genova, rocciatore travolto da onda finisce in mare e muore: il video dei soccorsi Un rocciatore di 30 anni è morto dopo essere stato travolto da un'onda mentre stava recuperando una fune che gli era caduta sugli scogli. L'uomo era in parete con la compagna e stava scalando una falesia in località Valletta, ...

Fuoripista sulla neve, muore stella del motocross Travolto da una vanalga mentre sciava fuori pista con gli amici. La giovane stella della motocross mondiale, l'austriaco Rene Hofer di 19 anni, è morto dopo essere stato travolto da una slavina nella ...

Scende dall’auto, viene travolto e muore Tragedia a Portonovo di Medicina: l’uomo, 58 anni, si era fermato a bordo strada dopo un sorpasso non riuscito ed è stato falciato ...

