È entrato in vigore il super green pass. Cosa c'è da sapere (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - È entrato in vigore il 'super green pass' con il quale saranno fortemente limitati gli spostamenti e le attività per i non vaccinati. Il classico 'zero' (un tondo sbarrato da una banda obliqua), l'altrettanto classico QR code ormai entrato di peso nella 'cassetta degli attrezzi' di ogni cittadino, e la sua versione 'arricchita' da una batteria con il fulmine all'interno (come sui display degli smartphone in carica): sono le icone che identificano rispettivamente le tre stituazioni "senza green pass", "con green pass 'base'" e "con green pass 'rafforzato'", messe in evidenza nella Tabella delle attività consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 resa nota dal sito del Governo. "In ... Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Èinil '' con il quale saranno fortemente limitati gli spostamenti e le attività per i non vaccinati. Il classico 'zero' (un tondo sbarrato da una banda obliqua), l'altrettanto classico QR code ormaidi peso nella 'cassetta degli attrezzi' di ogni cittadino, e la sua versione 'arricchita' da una batteria con il fulmine all'interno (come sui display degli smartphone in carica): sono le icone che identificano rispettivamente le tre stituazioni "senza", "con'base'" e "con'rafforzato'", messe in evidenza nella Tabella delle attività consentite dal 6/12/2021 al 15/1/2022 resa nota dal sito del Governo. "In ...

Advertising

AnnetteCenti : Grande manifestazione à Tbilisi in GEORGIA contro il pass sanitario entrato in vigore questa settimana. - garosi_andrea : è appena entrato in vigore il Certificato razziale vaccinale in versione SUPER, con l'estensione a tutti i mezzi PU… - AbiBebiDj : #ESPAÑA - manifestazione en #Barcelona contra el pasaporte covid entrato in vigore questo venerdì in #Cataluña .… - albeisa85 : RT @AbiBebiDj: #ESPAGNA- manifestazione a #Barcelona, manifestazione contro il #pasaportecovid entrato in vigore questo venerdì in Catalogn… - Spenk78 : RT @AbiBebiDj: #ESPAGNA- manifestazione a #Barcelona, manifestazione contro il #pasaportecovid entrato in vigore questo venerdì in Catalogn… -