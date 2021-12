Cagliari | Joao Pedro | «Usciremo da questa situazione Meritiamo di più»

(Di martedì 7 dicembre 2021), capitano del, ha analizzato il pareggio ottenuto contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni, capitano del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la partita contro il Torino. Le sue parole. DICHIARAZIONI – «Un gol bello, devo rivederlo. Si tratta di fortuna, non capita ogni giorno. Il gesto? Credo che la squadra abbia fatto prestazioni importanti, è stato uno sfogo. Credo chedi più, abbiamo portato a casa un pareggio, peccato per i 3 punti. La squadra sta uscendo fuori a livello di carattere ma credo che tecnicamente stiamo riuscendo a trovare l’equilibrio giusto. Manca qualcosa… ma ne. Convocazione di Mancini? Il gol è bello, ma non cambia niente». L'articolo ...

Il gioiello diIl, dopo l'intervallo, entra in campo con l'idea di centrare in fretta il pareggio: ci va a un passo con un colpo di testa diPedro che costringe Milinkovic - Savic ...- Termina 1 - 1- Torino: granata in vantaggio nella prima frazione di gioco, con l'autorete di Carboni: nella ripresa, il pareggio della squadra di Mazzarri lo firmaPedro.Il Torino non va oltre il pareggio contro il Cagliari in trasferta, facendosi rimontare dalla rovesciata di Joao Pedro. Juric e Mazzarri si dividono quindi la posta in gioco a metà dopo l'1-1 finale, ...Le avversarie in coda alla classifica si fermano, ma il Cagliari non riesce ad approfittarne e stecca nuovamente alla Unipol Domus. Un altro passo falso quando era indispensabile vincere per riagguant ...