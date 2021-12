Banksy mette all'asta un suo disegno per salvare l'ex carcere di Reading (dove fu rinchiuso Oscar Wilde) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo street artist Banksy è sceso in campo per cercare di salvare l'ex carcere di Reading , nell'Inghilterra meridionale, dove fu rinchiuso lo scrittore Oscar Wilde per una relazione omosessuale. La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo street artistè sceso in campo per cercare dil'exdi, nell'Inghilterra meridionale,fulo scrittoreper una relazione omosessuale. La ...

