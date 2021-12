Arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il, é statodalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiestaprocura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto si apprende, la squadra ligure non é coinvolta nelle indagini.è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari. (Ansa). Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport