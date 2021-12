Spezia, Thiago Motta: «Credo che alla squadra manchi un po’ il controllo del gioco» (Di domenica 5 dicembre 2021) Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. PARTITA – «Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo contro una squadra forte, poi è vero che in certi momenti per la loro qualità ci hanno costretto dietro quando riuscivano a giocare come sanno. Però abbiamo comunque preso un punto, e dobbiamo guardare alle cose positive che sono tante ed altre che dobbiamo cambiare». COSA MANCA alla squadra – «Credo che alla squadra manchi un po’ il controllo del gioco. Abbiamo una squadra di qualità, ma nei ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Sassuolo: le sue dichiarazioniha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni. PARTITA – «Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo contro unaforte, poi è vero che in certi momenti per la loro qualità ci hanno costretto dietro quando riuscivano a giocare come sanno. Però abbiamo comunque preso un punto, e dobbiamo guardare alle cose positive che sono tante ed altre che dobbiamo cambiare». COSA MANCA– «cheun po’ ildel. Abbiamo unadi qualità, ma nei ...

