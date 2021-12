Salto con gli sci femminile: Marita Kramer si riprende la scena a Lillehammer su Althaus e Opseth. Lara Malsiner out nella prima serie (Di domenica 5 dicembre 2021) Secondo successo stagionale per Marita Kramer a Lillehammer. Torna a segnare il suo nome la Coppa del Mondo di Salto con gli sci, ed è un trionfo netto, quello sul long hill norvegese. Miglior Salto nella prima serie, secondo migliore nella seconda, 138 e 134.5 metri per 134.6 e 134.3 punti, dunque 268.9 e successo che la configura in modo definitivo come probabile massima favorita di quest’annata. Seconda posizione per la tedesca Katharina Althaus, che recupera dal quarto posto della prima parte di gara (130.5 metri e 123.3 punti) con un singolare doppio 136.5: per lei quota 259.8 e podio raggiunto. Sul podio anche la norvegese Silje Opseth (134.5 e 129 metri, 128.7 e 124.5 punti, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Secondo successo stagionale per. Torna a segnare il suo nome la Coppa del Mondo dicon gli sci, ed è un trionfo netto, quello sul long hill norvegese. Miglior, secondo miglioreseconda, 138 e 134.5 metri per 134.6 e 134.3 punti, dunque 268.9 e successo che la configura in modo definitivo come probabile massima favorita di quest’annata. Seconda posizione per la tedesca Katharina, che recupera dal quarto posto dellaparte di gara (130.5 metri e 123.3 punti) con un singolare doppio 136.5: per lei quota 259.8 e podio raggiunto. Sul podio anche la norvegese Silje(134.5 e 129 metri, 128.7 e 124.5 punti, ...

