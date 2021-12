Reddito di cittadinanza, rinnovo ISEE: data e incidenza sulla ricarica (Di domenica 5 dicembre 2021) Uno dei fattori che permettono il pagamento del Reddito di cittadinanza è l’ISEE. Questo va rinnovato per non avere spiacevoli conseguenze. Reddito di cittadinanza, ISEE (AdobeStock)Uno dei fattori che permettono di continuare a ricevere il Reddito di cittadinanza è l’ISEE. Questo, però, deve essere rinnovato ogni anno. L’indicatore misura la condizione economica della famiglia in riferimento a Reddito, patrimonio e nucleo familiare. Una volta scaduto, però, la ricarica del Rdc viene sospesa. L’attestazione ISEE è valida fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Per questo può avere una certa incidenza sul Reddito di ... Leggi su chenews (Di domenica 5 dicembre 2021) Uno dei fattori che permettono il pagamento deldiè l’. Questo va rinnovato per non avere spiacevoli conseguenze.di(AdobeStock)Uno dei fattori che permettono di continuare a ricevere ildiè l’. Questo, però, deve essere rinnovato ogni anno. L’indicatore misura la condizione economica della famiglia in riferimento a, patrimonio e nucleo familiare. Una volta scaduto, però, ladel Rdc viene sospesa. L’attestazioneè valida fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Per questo può avere una certasuldi ...

