Le trattative per un nuovo partito di centro: perché a Letta e Salvini interessa una Margherita 2.0 (Di domenica 5 dicembre 2021) Al governo potrebbe servire al leader dem un partito «cuscinetto» nel rapporto con la Lega. Mentre alle elezioni, per il Carroccio, sarà utile avere un contenitore per moderare l’aggressività da destra di Meloni Leggi su corriere (Di domenica 5 dicembre 2021) Al governo potrebbe servire al leader dem un«cuscinetto» nel rapporto con la Lega. Mentre alle elezioni, per il Carroccio, sarà utile avere un contenitore per moderare l’aggressività da destra di Meloni

Advertising

ProDocente : Le trattative per un nuovo partito di centro: perché a Letta e Salvini interessa una Margherita 2.0 - Italia_Notizie : Le trattative per un nuovo partito di centro: perché a Letta e Salvini interessa una Margherita 2.0 - Davidelv27 : #SkyMotori Le trattative per le posizioni non dovevano neanche esistere perché da regolamento bisogna ripartire co… - dylansmischief : io non riesco a non pensare che sti ignoranti si erano scordati della presenza di ocon mentre facevano le trattativ… - vitovito63 : RT @MegaleHellas: Il 'Risorgimento' non finisce mai...finiremo in serie Z -