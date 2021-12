L' assessore regionale alla Sanità | ' Mascherine all' aperto? Ancora no | noi compreremo le pillole antivirus'

StampaCuneo : Treni della neve gratis ma senza coincidenze, l’assessore regionale: “Serviranno anche a chi lavora all’ospedale di… - infoitinterno : Treni, ancora disservizi: l'assessore regionale Baccelli convoca la cabina di regia con Rfi e Trenitalia - TonusAldo : RT @LegaCamera: TV > Sky TG24 | Guido Guidesi, Assessore regionale Lombardia - Lega - Salvini Premier > DOMENICA 5 DICEMBRE | ore 11:30 | '… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: TV > Sky TG24 | Guido Guidesi, Assessore regionale Lombardia - Lega - Salvini Premier > DOMENICA 5 DICEMBRE | ore 11:30 |… - tusciatimes : L’assessore regionale Trocarelli ad Acquapendente per la presentazione della fase conclusiva del progetto “Itinerar… -

Ultime Notizie dalla rete : assessore regionale

BolognaToday

All'incontro erano presenti il sindaco di Terni, Leonardo Latini, l'allo sport, Elena ... Presente anche il delegato del Coni di Terni, Fabio Moscatelli, il presidentedella Fijlkam ...... che darà lustro e visibilità a tutto l'Abruzzo! Oltre ai Primi Cittadini dei 28 borghi più belli abruzzesi e molisani, erano presenti l'Guido Liris e l'on.le Valentina Corneli, ...Una cabina di regia con Trenitalia e Rfi per monitorare la situazioni trasporti, ma soprattutto per trovare soluzioni ad una situazione che non è più tollerabile. A pensarci è l’assessore regionale St ...Il deputato Ars della Lega Cafeo denuncia una strategia per colpire la sanità siracusana. Bloccata la fuga di medici dall'ospedale di Lentini.