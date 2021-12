La Juventus supera il Genoa, 2-0 con Cuadrado e Dybala (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Con un gol di Cuadrado, al 9', e un altro di Dybala all'82', la Juventus supera il Genoa e sale al quinto posto in classifica, assieme alla Fiorentina. La squadra di Allegri, con una buona prestazione, ha messo fin da subito sotto pressione la formazione ligure e non ha rischiato praticamente nulla. Al 15' con Bernardeschi, ma la sua conclusione di destro è stata respinta da Sirigu. Con De Ligt, di testa, al 37', fermato da un altro interventi di Sirigu, abile a fermare anche la successiva conclusione di Morata. Portiere ospite protagonista anche alla fine del primo tempo, ancora su Morata. Nella ripresa, al 51', Dybala conclude di poco a lato, e due minuti dopo intervente eccezionale di Sirigu che intercetta una conclusione di Morata. Al 67' Dybala si divora ... Leggi su agi (Di lunedì 6 dicembre 2021) AGI - Con un gol di, al 9', e un altro diall'82', laile sale al quinto posto in classifica, assieme alla Fiorentina. La squadra di Allegri, con una buona prestazione, ha messo fin da subito sotto pressione la formazione ligure e non ha rischiato praticamente nulla. Al 15' con Bernardeschi, ma la sua conclusione di destro è stata respinta da Sirigu. Con De Ligt, di testa, al 37', fermato da un altro interventi di Sirigu, abile a fermare anche la successiva conclusione di Morata. Portiere ospite protagonista anche alla fine del primo tempo, ancora su Morata. Nella ripresa, al 51',conclude di poco a lato, e due minuti dopo intervente eccezionale di Sirigu che intercetta una conclusione di Morata. Al 67'si divora ...

