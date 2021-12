La bolla No Vax si può sgonfiare. Basta informare di più (Di domenica 5 dicembre 2021) Sarebbe bello poter affrontare la sfida della pandemia poggiando sulla certezza di dati ed evidenze senza chiaroscuri. Sarebbe bello, in particolare, poter dire che i vaccini offrono una protezione praticamente assoluta e duratura e non hanno mai effetti collaterali che superino il fastidio di un indolenzimento al braccio e qualche linea di febbre. Sappiamo che le cose, purtroppo, non stanno così. Ci si può ammalare e finire in terapia intensiva dopo due e perfino tre dosi di vaccino. I numeri sono piccoli o piccolissimi, ma non sono zero. Il rischio, in casi rarissimi, di un evento avverso anche grave correlabile al vaccino c’è, così come accade con qualsiasi farmaco. Per una democrazia questa diventa così una sfida seria, perché si tratta della salute dei cittadini e in una democrazia, indipendentemente dal fatto che si tratti di persuadere o imporre, è impossibile sottrarsi al ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Sarebbe bello poter affrontare la sfida della pandemia poggiando sulla certezza di dati ed evidenze senza chiaroscuri. Sarebbe bello, in particolare, poter dire che i vaccini offrono una protezione praticamente assoluta e duratura e non hanno mai effetti collaterali che superino il fastidio di un indolenzimento al braccio e qualche linea di febbre. Sappiamo che le cose, purtroppo, non stanno così. Ci si può ammalare e finire in terapia intensiva dopo due e perfino tre dosi di vaccino. I numeri sono piccoli o piccolissimi, ma non sono zero. Il rischio, in casi rarissimi, di un evento avverso anche grave correlabile al vaccino c’è, così come accade con qualsiasi farmaco. Per una democrazia questa diventa così una sfida seria, perché si tratta della salute dei cittadini e in una democrazia, indipendentemente dal fatto che si tratti di persuadere o imporre, è impossibile sottrarsi al ...

Ultime Notizie dalla rete : bolla Vax Lockdown in Germania per i non vaccinati, Merkel annuncia: 'Legge su obbligo vaccinale' Per i no - vax, invece, gli incontri privati di persone non vaccinate saranno limitati alla propria famiglia o nucleo di convivenza e ad altre due persone di un'altra bolla di convivenza, senza ...

Albertini, un massone nell'Ordine Costantiniano ... troppi soffiano sul fuoco, cercando di contrapporre in modo esasperato pro - vax e no - vax in una ... rafforzare la 'Chiesa militante', come evidenziò, tra gli altri, Clemente XI con la bolla del 27 ...

Arezzo effetto super green pass, in una settimana si ricredono mille no vax Corriere di Arezzo Covid, Iss: over 60 e non vaccinati. Ecco chi sono i ricoverati in terapia intensiva Tra i no vax si registrano 8 sono i morti che avevano meno di 40 anni, solo uno tra i vaccinati; 54 le vittime che avevano tra i 40 e i 60 anni e avevano scelto di non immunizzarsi, 24 tra chi invece ...

le chat telegram dei no vax sul canale Lichtblick Meran Alessandra Arachi per il Corriere della Sera le chat telegram dei no vax sul canale Lichtblick Meran È la parola «irrazionale» quella scelta dal Censis per definire la società italiana del 2021 nel su ...

