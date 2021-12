Juventus Genoa 1-0 LIVE | Cuadrado decide i primi 45? INTERVALLO

(Di domenica 5 dicembre 2021) Allo stadio Allianz, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia allo Stadium 4? Occasione Juve – Kulusevski triangola con Dybala. Il tocco dell’argentino in area è anticipato dalla difesa del. 6? Tiro Bernardeschi – Bentancur sbatte sulla difesa ospite, il pallone giunge a Bernardeschi il cui sinistro si spegne alto. 9? Gol– Il colombiano sorprende Sirigu direttamente da calcio d’angolo. Traiettoria che si insacca ...

JuventusTV : ? ORE 20.00 ? Vi aspettiamo per il nostro pre partita!?? Avviciniamoci insieme a #JuveGenoa ?… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Questa è l'ultima risposta di Allegri. A breve il report completo su - MatteoSorren : @maremmimpestata Lo Spezia si fa rimontare pure dal Giugliano, perdono punti negli ultimi 5 minuti dalla prima gior… - fyoobas : Al netto di un Genoa veramente raccapricciante la Juventus é riuscita a segnare un gol, peraltro casuale, pur avend… -

Le parole di Massimiliano Allegri nel pre partita dia DAZN: sulla gara e le aspettative Massimiliano Allegri ha parlato nel pre partita diai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:- "Con la ...... moviola e cronaca live Allo stadio Allianz,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1 - ...37' - MIRACOLO DI SIRIGU! Cross al bacio di Bernardeschi per de Ligt, l'olandese schiaccia forte di testa ma Sirigu gli dice di no compiendo un autentico miracolo. 34' ...Meraviglioso gol di Juan Cuadrado in Juventus-Genoa: un altro gol olimpico dopo la rete di Calhanoglu alla Roma, nello stesso turno di campionato ...