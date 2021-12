I trucchi segreti per far durare il make up da mattino a sera e molto più

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 5 dicembre 2021) I visagisti lo sanno: esistono, eccome, iper fare in modo che ilup duri più a lungo. Ilup può essere considerato una vera e propria forma d’arte. Giacché spesso per realizzarne uno che ci soddisfi si impiegano parecchio tempo e molta cura, ci si augura che possapiù a lungo possibile. Soprattutto in inverno, ilup tende a resistere meno a causa degli sbalzi di temperatura. Cosa aspettate allora a scoprire alcuniper un maquillage perfetto e inalterato da mattina a! Curiose? Iniziamo! Iper fardi più il trucco Fate particolare attenzione alla base. Nel caso in cui avete la pelle grassa, evitate di scegliere formule idratanti. ...