Fortnite | la fine del Capitolo 2 svela The Rock!

(Di domenica 5 dicembre 2021) In attesa dell’aggiornamento, il2 diè giunto al termine con un evento finale che hato anche un nuovo incredibile crossover con Dwayne “The Rock” Johnsoncontinua la sua inarrestabile corsa nell’olimpo dei videogiochi moderni, perlomeno in termini di fatturato e guadagni per una Epic Games incredibilmente fortunata, e recentemente è tornato sulla cresta dell’onda grazie al reveal ufficiale del3. Un reveal anticipato, purtroppo, da un leak della nuova mappa di gioco che sarà disponibile con l’aggiornamento e che risulta essere, letteralmente, quella dello scorsosemplicemente rovesciata e riempita di nuovo contenuto. Insomma, la narrativa di gioco andrà avanti a passo spedito e il2 ha avuto ufficialmente la ...

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite fine

... server offline e problemi per l'accesso proprio nel giorno in cui arriverà il nuovo capitolo della saga Tra il 4 e 5 dicembre si è svolto l'evento "La" che ha chiuso il capitolo 2 di, ...Ricordiamo inoltre, come suggerito anche dalla descrizione qui sopra, cheha accolto anche numerosi personaggi Marvel. Infine sembra però che il successo disia stato ...Si conclude un altra Season di Fortnite Capitolo 2, con l'incredibile evento 'La Fine' e la compresenza di The Rock.Il Capitolo 2 di Fortnite è giunto al termine con un evento finale che ha svelato anche un nuovo incredibile crossover con The Rock.