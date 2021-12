Ancora violenze sessuali Due giovani donne aggredite sul treno e in stazione nel Varesotto

(Di domenica 5 dicembre 2021) Continuano le aggressioni e leai danni di. Duesi sono verificate nel giro di pochi minuti ai danni di due. Gli aggressori sono gli stessi, una coppia di uomini ora ricercati dagli inquirenti. È accaduto nella serata di venerdì 3 dicembre nel. La prima aggressione si è consumata a bordo della linea ferroviaria Milano-Varese, l’altra ina Vedano Olona (Varese). Una delle due ragazze, dopo essere stata aggredita, è riuscita a fuggire dal convoglio mettendosi in salvo, mentre l’altra ha subito violenza. Entrambe sono state trasportate, in stato di shock, in ospedale per medicazioni e referti. La Squadra Mobile di Varese e la Polfer stanno indagando sui due episodi di violenza sessuale ...

PatrizSarda : @CrestaLaila Ancora violenze, che sembrano scontate e dovute dal mondo maschile peggiore... - julien883 : RT @Armada69895228: Tutto costruito su una bugia grande quanto il pianeta:'EPIDEMIA'.Dopo 2 anni di prove,tragedie, violenze inaudite alle… - Armada69895228 : RT @Armada69895228: Tutto costruito su una bugia grande quanto il pianeta:'EPIDEMIA'.Dopo 2 anni di prove,tragedie, violenze inaudite alle… - Dystar924 : 'Violenze davanti ai figli? Per essere seduto al bar è un po' che non aspetto dietro a Gimax la riapertura dello St… - morenoventurell : RT @Armada69895228: Tutto costruito su una bugia grande quanto il pianeta:'EPIDEMIA'.Dopo 2 anni di prove,tragedie, violenze inaudite alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora violenze

ANSA Nuova Europa

...Carbonara è davvero che le collaborazioni aumentino e che cessi questa barbara pratica di...00103865810 Pubblichiamo in calce gli estremi della lotteria organizzata per Natale che vede...Non è concepibile che nel 2021si debbano leggere articoli di insulti sessisti e diinaudite'.C’è chi ha ancora il coraggio di minimizzare chiedendo di evitare definizioni come baby gang, baby bulli o affini. Dopo mesi di violenze, soprusi, risse e aggressioni che hanno impaurito la città tutt ...Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge contro la violenza sulle donne, le cui norme rinforzano il contrasto a un fenomeno che, come ha ricordato il ministro dell'Interno, Luciana La ...