Trovata morta sugli scogli di Marina Pisa donna scomparsa nel Pratese (Di sabato 4 dicembre 2021) commenta E' stato trovato a Marina di Pisa, sugli scogli, il cadavere di una donna 50enne, scomparsa il giorno precedente nella provincia di Prato dove risiedeva. I carabinieri hanno anche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 dicembre 2021) commenta E' stato trovato adi, il cadavere di una50enne,il giorno precedente nella provincia di Prato dove risiedeva. I carabinieri hanno anche ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Trovata morta sugli scogli di Marina Pisa donna scomparsa nel Pratese #pisa - NotiziediPrato : Trovata morta sugli scogli a Marina di Pisa, da due giorni era scomparsa dalla sua casa di Vaiano [… - casertafocus : SAN NICOLA LA STRADA – Tragedia in via Firenze, donna trovata morta in casa - qn_lanazione : Donna trovata morta a Marina di #Pisa - Piero42395724 : RT @DavPoggi: Anziana muore quattro giorni dopo la terza dose, disposta l'autopsia La donna è stata trovata morta in casa ieri pomeriggio a… -