The Voice Senior, tutti pazzi per la performance del padre della cantante: di chi si tratta? (Di sabato 4 dicembre 2021) Quando Gigi D’Alessio ha chiesto il suo nome, la risposta ha lasciato tutti di stucco. “Fabrizio Pausini”, ha detto il concorrente appena salito sul palco di The Voice Senior, lo show musicale condotto da Antonella Clerici con Orietta Berti, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio nel ruolo di giudici. Uno dei protagonisti della seconda puntata, andata in onda ieri sera, è stato proprio lui, Fabrizio Pausini, papà di Laura. Clementino ha capito subito che si trattava del genitore della celebre cantante: “Sei il papà di Laura”, ha detto il giudice, rivolgendosi al 76enne. Io come @ gigidalessio appena ho scoperto che Fabrizio è il padre di @LauraPausini. ? pic.twitter.com/wa0Bg8wkD9 — The Voice of ITALY ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 dicembre 2021) Quando Gigi D’Alessio ha chiesto il suo nome, la risposta ha lasciatodi stucco. “Fabrizio Pausini”, ha detto il concorrente appena salito sul palco di The, lo show musicale condotto da Antonella Clerici con Orietta Berti, Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio nel ruolo di giudici. Uno dei protagonistiseconda puntata, andata in onda ieri sera, è stato proprio lui, Fabrizio Pausini, papà di Laura. Clementino ha capito subito che siva del genitorecelebre: “Sei il papà di Laura”, ha detto il giudice, rivolgendosi al 76enne. Io come @ gigidalessio appena ho scoperto che Fabrizio è ildi @LauraPausini. ? pic.twitter.com/wa0Bg8wkD9 — Theof ITALY ...

Advertising

LoredanaBerte : Ci siamo?? Stasera la seconda puntata di The Voice Senior 2 su Rai 1?? rimanete attaccati al divano ?? Chi vi ha colp… - fanpage : Il padre di Laura Pausini a #TheVoiceSenior: “Ho dedicato tutta la vita alla musica” - CLEMENTINOIENA : The Voice!! Grazie per averci seguito! Ci vediamo venerdì prossimo!!! ???? #TheVoiceSenior @RaiUno @LoredanaBerte… - Novella_2000 : A #TheVoiceSenior si presenta il papà di una famosissima cantante italiana - OraWeb_TV : Barcellona PG. La cantante Lina Savonà emoziona a ‘The Voice Italy Senior’ -