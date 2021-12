"Saranno loro quelli decisivi". Quirinale, cosa sa Clemente Mastella: tutto legato a questo "gruppone" (Di sabato 4 dicembre 2021) Clemente Mastella è stato ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, il talk show politico che va in onda su Rete 4 nel fine settimana. Dall'alto della sua lunga esperienza, l'attuale sindaco di Benevento ha offerto il suo punto di vista sulla partita del Quirinale, in particolare riguardo alle ultime indiscrezioni secondo cui Matteo Renzi e tutte le altre anime di centro starebbero cercando una sintesi per contare insieme. “La mia valutazione - ha dichiarato Mastella - è che possono essere determinanti sia i centristi sia il gruppone incredibile dei peones e di quelli che hanno lasciato le rispettive case di appartenenza politica. Nelle tante esperienze che ho vissuto i franchi tiratori ci sono sempre stati, ma erano sempre legati a un'omogeneità di vedute tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021)è stato ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, il talk show politico che va in onda su Rete 4 nel fine settimana. Dall'alto della sua lunga esperienza, l'attuale sindaco di Benevento ha offerto il suo punto di vista sulla partita del, in particolare riguardo alle ultime indiscrezioni secondo cui Matteo Renzi e tutte le altre anime di centro starebbero cercando una sintesi per contare insieme. “La mia valutazione - ha dichiarato- è che possono essere determinanti sia i centristi sia ilincredibile dei peones e diche hanno lasciato le rispettive case di appartenenza politica. Nelle tante esperienze che ho vissuto i franchi tiratori ci sono sempre stati, ma erano sempre legati a un'omogeneità di vedute tra ...

