Robbie Williams: ufficiale l'inizio delle riprese di Better Man, biopic sulla pop star (Di sabato 4 dicembre 2021) L'inizio delle riprese di Better Man è stato ufficializzato; il film racconterà la vita di Robbie Williams sul palco e nel privato. Robbie Williams sarà il prossimo musicista a essere protagonista di un biopic sulla sua vita. Le riprese di Better Man, infatti, avranno inizio nel corso dei primi mesi del 2022 a Melbourne. Secondo quanto riportato da Variety, lo stesso Robbie Williams reciterà nel biopic incentrato sulla sua vita. Il film focalizzerà la sua attenzione sugli anni della pop star nella boy band dei Take That - tra il 1989 e il 1995. Dopo aver lasciato il gruppo, ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 dicembre 2021) L'diMan è stato ufficializzato; il film racconterà la vita disul palco e nel privato.sarà il prossimo musicista a essere protagonista di unsua vita. LediMan, infatti, avrannonel corso dei primi mesi del 2022 a Melbourne. Secondo quanto riportato da Variety, lo stessoreciterà nelincentratosua vita. Il film focalizzerà la sua attenzione sugli anni della popnella boy band dei Take That - tra il 1989 e il 1995. Dopo aver lasciato il gruppo, ...

