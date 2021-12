Napoli - Atalanta 2 - 3, le pagelle: Freuler fa sognare Gasp. Juan Jesus e Rrahmani, che fatica (Di sabato 4 dicembre 2021) Al Diego Armando Maradona l' Atalanta passa sul Napoli per 3 - 2. Al 7' è Malinovskyi ad aprire i conti, rimedia al 40' Zielinski . Nella ripresa il sorpasso firmato Mertens , ma è Demiral al 66' a ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) Al Diego Armando Maradona l'passa sulper 3 - 2. Al 7' è Malinovskyi ad aprire i conti, rimedia al 40' Zielinski . Nella ripresa il sorpasso firmato Mertens , ma è Demiral al 66' a ...

Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - FBiasin : #Milan 38 #Inter 37 #Napoli 36 #Atalanta 34 Che #SerieA ragazzi… #MilanSalernitana #RomaInter #NapoliAtalanta - GoalItalia : L'Atalanta espugna il 'Maradona' e si siede al tavolo scudetto ???? Napoli ko 3-2: i partenopei perdono la vetta de… - wistonbishop1 : RT @F1N1no: Nelle ultime 5 partite il Napoli ha fatto 5 pti subendo 9 gol in 4 di esse. Oggi è stato preso a pallate dall'atalanta che ha f… - Milan1899Djoko : RT @eImudo: Il Milan non lo dico, le altre due finiscono: -Roma Inter 1-3 -Napoli Atalanta 2-3 -