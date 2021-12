L’infortunio di Correa in Roma-Inter, il Tucu esce in lacrime (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma e Inter sono in campo per la 16esima giornata del campionato di Serie A, momento veramente magico per la squadra di Simone Inzaghi. Il primo tempo è stato praticamente perfetto per i nerazzurri che hanno siglato tre gol già nel primo tempo. Vantaggio di Calhanoglu, poi Dzeko e Dumfries. Nel secondo tempo l’Inter controlla, poi una tegola per l’Inter. Infortunio muscolare per Correa, il problema sembra abbastanza serio, il Tucu lascia il campo in lacrime. Al suo posto dentro Sanchez. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 4 dicembre 2021)sono in campo per la 16esima giornata del campionato di Serie A, momento veramente magico per la squadra di Simone Inzaghi. Il primo tempo è stato praticamente perfetto per i nerazzurri che hanno siglato tre gol già nel primo tempo. Vantaggio di Calhanoglu, poi Dzeko e Dumfries. Nel secondo tempo l’controlla, poi una tegola per l’. Infortunio muscolare per, il problema sembra abbastanza serio, illascia il campo in. Al suo posto dentro Sanchez. L'articolo CalcioWeb.

