Higuain non ha dubbi: “Non tornerò in Argentina, chiuderò carriera in Mls” (Di sabato 4 dicembre 2021) Gonzalo Higuain non ha dubbi: chiuderà la sua carriera in MLS. “La mia testa è proiettata qui, a rispettare il mio contratto con l’Inter Miami. Non c’è alcuna possibilità che decida di tornare in una bolla di pressione, senza nemmeno poter uscire per strada. Sono in pace“. Il calciatore 33enne, in un’intervista rilasciata a Espn, ha escluso la possibilità di tornare al River Plate, dove è cresciuto prima di esplodere in Europa, per gli ultimi mesi di carriera. “Non voglio illudere nessuno – spiega Higuain -. Al River non tornerei mai se non avessi tutto me stesso da dare. Sarò sempre grato a questo club, avrò per il River sempre un grandissimo rispetto ma non mi piacerebbe l’idea di tornare senza poter dare il massimo, non lo merita il River nè lo merito io“. “Con tutto l’affetto e il rispetto ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Gonzalonon ha: chiuderà la suain MLS. “La mia testa è proiettata qui, a rispettare il mio contratto con l’Inter Miami. Non c’è alcuna possibilità che decida di tornare in una bolla di pressione, senza nemmeno poter uscire per strada. Sono in pace“. Il calciatore 33enne, in un’intervista rilasciata a Espn, ha escluso la possibilità di tornare al River Plate, dove è cresciuto prima di esplodere in Europa, per gli ultimi mesi di. “Non voglio illudere nessuno – spiega-. Al River non tornerei mai se non avessi tutto me stesso da dare. Sarò sempre grato a questo club, avrò per il River sempre un grandissimo rispetto ma non mi piacerebbe l’idea di tornare senza poter dare il massimo, non lo merita il River nè lo merito io“. “Con tutto l’affetto e il rispetto ...

Advertising

Gedi_30 : RT @CorSport: #Higuain: 'Non torno al River, qui ho trovato la pace' ?? - sportface2016 : Gonzalo #Higuain non ha dubbi: 'Non tornerò in Argentina. Mi godrò quello che mi resta da giocare in #MLS' - CorSport : #Higuain: 'Non torno al River, qui ho trovato la pace' ?? - sportli26181512 : #Higuain: 'Non torno al River, qui ho trovato la pace': L'attaccante argentino, in un'intervista per ESPN, ha affer… - Luxgraph : Higuain si confessa: 'Non ho intenzione di tornare al River Plate' -