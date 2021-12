Hamilton: 'Pole di intensità mostruosa'. Verstappen: 'Sì, sapevo del vantaggio' (Di sabato 4 dicembre 2021) 'Una delle qualifiche più intense che ricordi', dice Lewis Hamilton a proposito della Pole nel GP Arabia Saudita di F1 . A Jeddah si è consumato un altro capitolo drammatico di un Mondiale 2021 che ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) 'Una delle qualifiche più intense che ricordi', dice Lewisa proposito dellanel GP Arabia Saudita di F1 . A Jeddah si è consumato un altro capitolo drammatico di un Mondiale 2021 che ...

Advertising

Filo2385Filippo : RT @SkySportF1: ?? POLE NUMERO 103 PER HAMILTON ?? Leclerc vola, Verstappen a muro I risultati ? - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: F1 | GP Arabia Saudita – Griglia di partenza: Hamilton in pole e doppietta Mercedes, Verstappen teme per il cambio #F1in… - maracana1950 : RT @Gazzetta_it: #F1 Arabia, Hamilton dopo la pole: “Intensità mostruosa”. Verstappen: “Arrabbiato. Ma ho frenato nel solito punto” https:/… - SkySport : RT @SkySportF1: ?? POLE NUMERO 103 PER HAMILTON ?? Leclerc vola, Verstappen a muro I risultati ? - SkySportF1 : ?? POLE NUMERO 103 PER HAMILTON ?? Leclerc vola, Verstappen a muro I risultati ? -