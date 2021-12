Alvise Rigo amante di Alba Parietti? Lei ne parla subito (Di sabato 4 dicembre 2021) Davvero Alba Parietti e Alvise Rigo stanno insieme? 30 anni di differenza, paparazzati a una cena in cui erano soli; il gossip è forte e questa mattina Alba Parietti ha saputo la notizia bomba dalla sua vicina. Si è svegliata e ha letto il messaggio della sua amica e vicina di casa; che non perde niente della cronaca rosa. Le ha fatto i complimenti perché Alvise Rigo è un bel colpo. E’ dalla rubrica di Dagospia che arriva il pettegolezzo e Alba Parietti risponde subito, usa tutta la sua ironia e mette in chiaro le cose. “Allora questa mattina mi sveglio con un messaggio della mia amica e vicina di casa che non se ne perde una e mi scrive “ bel colpo” . Quindi secondo la rubrica di Dagospia il mio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 dicembre 2021) Davverostanno insieme? 30 anni di differenza, paparazzati a una cena in cui erano soli; il gossip è forte e questa mattinaha saputo la notizia bomba dalla sua vicina. Si è svegliata e ha letto il messaggio della sua amica e vicina di casa; che non perde niente della cronaca rosa. Le ha fatto i complimenti perchéè un bel colpo. E’ dalla rubrica di Dagospia che arriva il pettegolezzo erisponde, usa tutta la sua ironia e mette in chiaro le cose. “Allora questa mattina mi sveglio con un messaggio della mia amica e vicina di casa che non se ne perde una e mi scrive “ bel colpo” . Quindi secondo la rubrica di Dagospia il mio ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - rymber : RT @bubinoblog: #DomenicaIn: grande talk #BallandoconleStelle, interviste a Alvise Rigo, Lino Banfi e Francesca Neri e tanto altro. Qui i d… - andreastoolbox : Troppo vecchio per me, Alba Parietti smentisce la storia d'amore con Alvise Rigo - zazoomblog : Alba Parietti flirt col ballerino Alvise Rigo? Lei nega tutto: Troppo giovane per me IL POST - #Parietti #flirt… -