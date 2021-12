Alvise Rigo a Ballando del 4 dicembre 2021 video e gallery

(Di sabato 4 dicembre 2021) L’ottava puntata dicon le Stelledi stasera, 4, in onda su Rai1, ha portato in scena anche la coppia formata dall’ex rugbistae dalla ballerina Tove Villfor, volto già noto del programma. La coppia ha ballato uno scatenatissimo Freestyle Veloce sulle note della canzone Smells like teen spirits dei Nirvana.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Sicuramente la coreografia di stasera era perfetta per la fisicità di, con tanta “forza” e tanta acrobaticità. Molto bene. Il voto totale ...

Le coppie 'stellari' rimaste in corsa per la vittoria finale sono quelle formate da Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Arisa e Vito Coppola,e Tove Villfor, Federico Lauri e Anastasia ...e Tove Villfor , ormai, lasciano poco spazio ai dubbi. La coppia di Ballando con le Stelle 2021 pare sempre più unita e vicina anche fuori dal palco, quando le telecamere del programma si ...Ballando con le stelle 2021, eliminati: chi è stato eliminato dopo l'ottava puntata dello show di Milly Carlucci in onda il 4 dicembre ...Indice dei contenuti1 Ballando con le Stelle 4 dicembre: anticipazioni, coppie in gara e ballerini per una notte2 Ballerini per una notte: Iva Zanicchi e Gabriel Garko3 Ballando con Te: Leonardo contr ...