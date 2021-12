Alex Belli sceglie Soleil e si dichiara, la reazione choc di Delia: “Addio a tutti” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Delia sa benissimo quanto ci amiamo, chi ha deciso che uno non possa amare nonostante abbia un’altra situazione?”. Le parole sono quelle di Alex Belli che ieri, in diretta al Grande Fratello Vip, ha chiarito i suoi sentimenti per Soleil Sorge, ammettendo di amarla. Delia Duran avrebbe avuto l’occasione di parlare con suo marito al telefono per chiedere nuovi chiarimenti e affrontarlo, ma ha deciso di non sfruttare questa occasione, cosa che ha sbalordito tutti. Delia Duran: "Addio.." A chiarire questo gesto ora arriva proprio la bella venezuelana con un post piuttosto forte, in cui annuncia la volontà di scappare e allontanarsi da questo turbinio di cose che la stanno inondando in queste settimane. “Sono stati giorni ... Leggi su howtodofor (Di domenica 5 dicembre 2021) “sa benissimo quanto ci amiamo, chi ha deciso che uno non possa amare nonostante abbia un’altra situazione?”. Le parole sono quelle diche ieri, in diretta al Grande Fratello Vip, ha chiarito i suoi sentimenti perSorge, ammettendo di amarla.Duran avrebbe avuto l’occasione di parlare con suo marito al telefono per chiedere nuovi chiarimenti e affrontarlo, ma ha deciso di non sfruttare questa occasione, cosa che ha sbalorditoDuran: ".." A chiarire questo gesto ora arriva proprio la bella venezuelana con un post piuttosto forte, in cui annuncia la volontà di scappare e allontanarsi da questo turbinio di cose che la stanno inondando in queste settimane. “Sono stati giorni ...

