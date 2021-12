Undici gol nei primi 30 minuti: l'analisi della difesa della Lazio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Quello tra Lazio e Udinese è stato il primo pareggio in Serie A con entrambe le squadre che hanno segnato almeno quattro reti da Palermo-Chievo 4-4 del maggio 2012. Tolgay Arslan ha segnato il gol più tardivo in Serie A per l’Udinese (99?) da quando Opta raccoglie il dato (dal 2004/05), superando il precedente record di Antonio Di Natale (95?) nel dicembre 2006. L’Udinese è diventata la quarta squadra contro cui Ciro Immobile ha segnato almeno 10 gol in Serie A dopo Genoa, Cagliari (11 contro entrambe) e Sampdoria (12). Prima marcatura multipla in Serie A per Beto che è diventato il secondo giocatore portoghese capace di segnare due o più gol in una singola partita di Serie A con la maglia dell’Udinese dopo Bruno Fernandes nell’aprile 2016. Ciro Immobile è tornato al gol dopo essere rimasto a secco nell’ultimo match contro il Napoli: l’attaccante blucerchiato non è mai ... Leggi su footdata (Di venerdì 3 dicembre 2021) Quello trae Udinese è stato il primo pareggio in Serie A con entrambe le squadre che hanno segnato almeno quattro reti da Palermo-Chievo 4-4 del maggio 2012. Tolgay Arslan ha segnato il gol più tardivo in Serie A per l’Udinese (99?) da quando Opta raccoglie il dato (dal 2004/05), superando il precedente record di Antonio Di Natale (95?) nel dicembre 2006. L’Udinese è diventata la quarta squadra contro cui Ciro Immobile ha segnato almeno 10 gol in Serie A dopo Genoa, Cagliari (11 contro entrambe) e Sampdoria (12). Prima marcatura multipla in Serie A per Beto che è diventato il secondo giocatore portoghese capace di segnare due o più gol in una singola partita di Serie A con la maglia dell’Udinese dopo Bruno Fernandes nell’aprile 2016. Ciro Immobile è tornato al gol dopo essere rimasto a secco nell’ultimo match contro il Napoli: l’attaccante blucerchiato non è mai ...

