Tv | l’annuncio choc in diretta | “Ho i polmoni distrutti ”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) C’era anche lui al varco 4 nelle giornate di protesta contro il green pass, capeggiate da Stefano Puzzer. Faceva il puro e duro. «E adesso sono qua», dice Eduard Irinel Ciobanu, 47 anni, portuale di origini romene ricoverato nel reparto Pneumo Covid dell’ospedale di Cattinara, a Trieste. Quando il respiro è diventato affannoso ha cambiato idea in fretta: «Non bisogna sottovalutare il Covid». In poco tempo è diventato un no vax pentito. Lo dice apertamente ai microfoni del giornalista di Non è l’Arena entrato nel reparto per intervistare i pazienti. Per respirare meglio adesso Eduard ha dei tubicini nel naso. «Mi hanno bucato dappertutto per salvarmi — racconta —, perché mi hanno detto che isono veramente». Chissà se aveva in mente queste immagini, di lui allettato in semi-intensiva, quando aveva deciso di scendere in piazza. ...