Tutta l' Ue è rossa nelle mappe Ecdc del Covid | zone gialle soltanto in Italia e Spagna

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ecdc ha diffuso la nuova mappa del contagio nell'Unione. L'Europa è tutta rossa o rosso scuro (indice di contagio… - GPTurchi : RT @GiuseppePalma78: A novembre dell'anno scorso le limitazioni del governo arrivarono con tutta Italia in zona rossa/arancione. Quest'anno… - tigrelt : RT @GiuseppePalma78: A novembre dell'anno scorso le limitazioni del governo arrivarono con tutta Italia in zona rossa/arancione. Quest'anno… - onlyforyoureye2 : RT @GiuseppePalma78: A novembre dell'anno scorso le limitazioni del governo arrivarono con tutta Italia in zona rossa/arancione. Quest'anno… - paolobura1 : RT @GiuseppePalma78: A novembre dell'anno scorso le limitazioni del governo arrivarono con tutta Italia in zona rossa/arancione. Quest'anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta rossa

BRUXELLES - Solo Italia e Spagna, nell'Ue, presentano aree di colore giallo, quindi a rischio ancora non elevato di contagio. Il resto dell'Unione èo rosso scuro. È quanto mostra la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) . In Italia sono gialle Piemonte, Toscana, Umbria, Puglia, ...L'intenzione di fare incetta di acquisti natalizi c'era: una passeggiata in centro a Milano e l'ingresso in una delle boutique più prestigiose lo ... Leggi Anche Taylor Mega in lingerie: '...BRUXELLES - Solo Italia e Spagna, nell'Ue, presentano aree di colore giallo, quindi a rischio ancora non elevato di contagio. Il resto dell'Unione è rossa o ros ...Uniche eccezioni, Italia e Spagna con ancora alcune zone gialle a resistere all'ondata dei contagi. Intanto, mentre la Germania vara il lockdown per i non vaccinati con nuove restrizioni avanzando l'i ...