Stent per aneurismo dell’arteria epatica, intervento riuscito a Napoli: primo in Campania e terzo in Italia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una paziente 69enne affetta da epatopatia cronica e da un rarissimo e voluminoso aneurisma dell’arteria epatica, dal diametro di circa 5 centimetri, è stata sottoposta all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli a un intervento consistito nel posizionamento di uno Stent innovativo “flow diverter” utilizzato solitamente per gli aneurismi cerebrali. L’intervento è stato eseguito il 29 novembre nel reparto di Chirurgia vascolare del San Giovanni Bosco, direttore Giuseppe Bianco. Si tratta del terzo intervento di questo tipo in Italia e del primo eseguito in Campania. La paziente era stata già sottoposta a un precedente intervento di embolizzazione in una struttura ospedaliera fuori regione. ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una paziente 69enne affetta da epatopatia cronica e da un rarissimo e voluminoso aneurisma, dal diametro di circa 5 centimetri, è stata sottoposta all’ospedale San Giovanni Bosco dia unconsistito nel posizionamento di unoinnovativo “flow diverter” utilizzato solitamente per gli aneurismi cerebrali. L’è stato eseguito il 29 novembre nel reparto di Chirurgia vascolare del San Giovanni Bosco, direttore Giuseppe Bianco. Si tratta deldi questo tipo ine deleseguito in. La paziente era stata già sottoposta a un precedentedi embolizzazione in una struttura ospedaliera fuori regione. ...

Advertising

tordi_luciano : @gratuitopatr Ora sono qui che scrivo ma con un polmone in meno. Dimenticavo, tra le chemio e l'intervento ho trova… - GruppioniElisa : Oggi Emo ha fatto #ecoendoscopia in sala #operatoria. Hanno messo uno stent per collegare stomaco a colecisti. Biso… - Filli94 : @brocchimassimi1 @barbarab1974 dillo quando il bravo medico sospeso è quello che non trovi al p.s. per metterti uno stent aortico - serenacoscienza : @Doctor_Stent @zona_bianca Vale anche per la vice questore Schilliró invitata a @nonelarena - apbradipo : @lavitascomoda @autocostruttore Avete intenzione di raccontarci tutti i malori che colpiscono gli italiani? Vi do u… -