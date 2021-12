Roma | le spruzzano lo spray urticante sul viso | “Questa è una rapina Dacci i soldi”

(Di venerdì 3 dicembre 2021)– Intorno alla mezzanotte, gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, sono intervenuti tempestivamente in via Ugo Ojetti, presso il piazzale di un noto supermercato, a seguito di segnalazione di. Sul posto, i poliziotti dopo aver preso contatti con il richiedente, hanno accertato che poco prima, intorno alle ore 21.30, mentre quest’ultimo si trovava in compagnia di un suo amico, era stato contattato dalla madre che, spaventata, gli aveva raccontato di essere statata, tra via Ugo Ojetti e Viale Jonio, da tre persone probabilmente di origine bosniaca dopo averle spruzzato sul volto dello. I poliziotti hanno così iniziato a ricercare le tre persone e, poco dopo, le hanno rintracciate e bloccate. I 3 soggetti, un 34enne e due minorenni di 16 e 15 anni, ...

Il Faro online

