Pochettino | «Messi non è in crisi | ha sempre segnato e lo farà anche qui»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 dicembre 2021) Mauricio, tecnico del PSG, ha parlato dell’impatto poco brillante avuto dacon i parigini. Le sue parole Mauricioha preso le difese di Leo, criticato in Francia per l’impatto poco brillante avuto al PSG.– «Leo ha un talento incredibile, hatanto e loqui. In ogni gara ha tante occasioni e alla fine la palla andrà dentro e ci aiuterà ancor più di come sta facendo adesso. Si tratta solo di una questione di tempo ed efficienza, deve ritrovare la forma migliore». L'articolo proviene da Calcio News 24.