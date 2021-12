Pagelle Perugia-Vicenza 1-0 | voti e tabellino Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match della sedicesima giornata di. Al Curi primo tempo con alcune occasioni da una parte e dall’altra, ma senza gol. Nella ripresa il vantaggio di De Luca (gol annullato in campo ma concesso dal Var, niente fuorigioco) decide l’incontro e vale i tre punti per la squadra di Alvini, mentre i ragazzi di Brocchi restano in una situazione drammatica. Di seguito iai protagonisti.: Chichizola 7; Sgarbi 6, Dell’Orco 6, Curado 6, Falzerano 6.5 (23? st Ghion 6); Segre 6, Burrai 6, Kouan 5.5 (1? st Ferrarini 6), Lisi 6 (23? st Righetti 6); Matos 5 (43? st Murano sv), De Luca 7 (31? st Vanbaleghem 6). A disposizione: ...