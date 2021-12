Nuoto | ISL 2021 | finale 1 giornata Benedetta Pilato | rientro con podio Dahlia stellare | record del mondo nei 100 farfalla!

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Fuochi d’artificio nelladi apertura delladella ISLin programma ad Eindhoven. La statunitense Kelsi Dahjlia firma in modo indelebile la manifestazione con il nuovodeldei 100 farfalla ma tanti sono stati i risultati di alto livello che hanno caratterizzato le gare di oggi e c’è anche un po’ di Italia con la rientranteche si accomoda sul terzo gradino deldei 50 rana alle spalle di Atkinson e King, due che hanno fatto la storia della specialità. Alla fine della primagli Energy Standard, nonostante i pochi successi individuali, sono in testa con 271 punti, davanti a Cali Condors (250), London Roar (206) e LA Current con 171 punti. Inizio col botto della prima ...

Kelsi Dahlia stabilisce il nuovo record mondiale dei 100 farfalla in occasione della prima gara della finale della terza stagione della. L'atleta statunitense ha nuotato con il tempo di 54 59 battendo il precedente record stabilito dalla svedese Sarah Sjostrom stabilito nel 2014 (54 61) .Ad Abu Dhabi ci sarà, invece, Ilaria Bianchi, la cui condizione attuale è lontana dalla ottimale e che sarà comunque impegnata da oggi alle finali dellaa Eindhoven con la casacca dei London Roar.Fuochi d’artificio nella giornata di apertura della finale della ISL 2021 in programma ad Eindhoven. La statunitense Kelsi Dahjlia firma in modo indelebile la manifestazione con il nuovo record del mo ...Epilogo della Isl che oggi e domani chiude con le finali di Eindhoven. Eliminati gli Aquacenturions, fari puntati sui grandi stranieri. Azzurri in gara con Benedetta Pilato (Energy Standard), Sara Fra ...