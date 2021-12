Le regioni a rischio zona gialla e arancione a Natale

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ventiquattro milioni di italiani rischiano di dover passare ilin lockdown. In, se va bene. In, se la situazione peggiora. Mentre oggi il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute certificherà un indice di contagio Rt stabile a 1,21, l’incidenza continua a crescere (dovrebbe arrivare intorno a quota 150). E se gli ultimi dati Agenas segnalano che per l’Alto Adige è il momento di andare in, ilè che Bolzano e il Friuli Venezia Giulia finiscano addirittura ina metà dicembre. La regione di Fedriga ha tassi di occupazione dei letti in salita. Altre quattro vanno verso la: Lombardia, Lazio, Veneto ...

Una Regione abasso, 20e province autonome amoderato. Due sono ad alta probabilità di progressione aSecondo l'ultimo report dell' l'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (26/11/2021 - 02/12/2021) rispetto a 125 per 100mila abitanti della settimana ...Covid in Italia, i dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute di oggi, all'esame della cabina di regia, non promettono bene. «L'incidenza settimanale a livello ...Dai dati del monitoraggio settimana Covid Iss-ministero della Salute emerge come l'incidenza settimanale a livello nazionale continui ad aumentare: 155 per 100mila abitanti (26/11/2021-02/12/2021) ris ...