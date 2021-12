Grande Fratello Vip | Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni | notte di passione nella casa VIDEO

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Fraè scattato un bacio in piena: i fan sperano che fra loro ci sia un vero e proprio ritorno di fiamma, ma sarà così? Ultimamente l’ex tronista di Uomini e Donne aveva allontanato il gieffino in maniera brusca e decisa, mentre oggi invece la situazione sembra essere cambiata....

Nuova coppia nella casa delVip 2021 ? La notte appena trascorso ha portato passione nella casa più famosa d'Italia. Dopo il bacio tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni , anche Miriana Trevisan e Biagio D'...Dopo aver detto addio a Nicola Pisu , tra burrascose liti e accuse pesantissime, Miriana Trevisan sembra aver trovato un nuovo interesse romantico nella casa delVip . Stiamo parlando di Biagio D'Anelli , che ha attirato sin dal primo momento l'attenzione della bella showgirl. I due hanno trascorso del tempo da soli sotto le coperte e gli ...Cosa vedere questa sera in tv? Ecco per voi il palinsesto dei programmi serali di oggi grazie alla guida di Timgate. Scopriamo insieme quali programmi verranno trasmessi dalle principali reti televisi ...L'ex tronista e il campano in love: nella notte baci e tenerezze sotto le coperte, Signorini gongola in vista della diretta ...