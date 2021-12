Giovane ricercatore di Alba, al dottorato a New York, ucciso da rapinatore 25enne (Di venerdì 3 dicembre 2021) La prima vittima è lo studente italiano Davide Giri, 30 anni, originario di Alba e iscritto alla Columbia University per un dottorato: è stati ucciso a coltellate non lontano dal campus universitario ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 dicembre 2021) La prima vittima è lo studente italiano Davide Giri, 30 anni, originario die iscritto alla Columbia University per un: è statia coltellate non lontano dal campus universitario ...

