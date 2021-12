Covid, chiuso Ippocrateorg: “Quasi tutti i medici sospesi perché non vaccinati” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo scorso 8 ottobre a Ferrara un uomo che aveva seguito i loro consigli era morto, stesso destino per un 68enne di Reggio Emilia: deceduto. Su questi casi di positivi a Sars Cov 2, poi malati di Covid, no vax che si curavano a casa sono stati aperti dei fascicoli dalle procure competenti sui medici, legati al centro di assistenza Ippocrateorg. Oggi quel servizio e la contestata rete di medici legata a un gruppo Facebook che forniva anche da remoto consigli su terapie domiciliari contro il Covid è stato chiuso. L’annuncio è arrivato sul canale YouTube. Questo perché la maggior parte dei medici, Quasi tutti, sono stati sospesi. Non possono più esercitare neppure in telemedicina. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo scorso 8 ottobre a Ferrara un uomo che aveva seguito i loro consigli era morto, stesso destino per un 68enne di Reggio Emilia: deceduto. Su questi casi di positivi a Sars Cov 2, poi malati di, no vax che si curavano a casa sono stati aperti dei fascicoli dalle procure competenti sui, legati al centro di assistenza. Oggi quel servizio e la contestata rete dilegata a un gruppo Facebook che forniva anche da remoto consigli su terapie domiciliari contro ilè stato. L’annuncio è arrivato sul canale YouTube. Questola maggior parte dei, sono stati. Non possono più esercitare neppure in telena. ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, in Olanda tutto chiuso dalle 17 alle 5 del mattino. L’annuncio del premier Rutte, misure in vigore dal 28 no… - fattoquotidiano : Focolaio di Covid in una scuola in provincia di Varese: 50 bambini contagiati. Istituto chiuso per due settimane - Lorez80 : RT @FR66frzz: Sono a Stoccolma. Non credete alla TV. Qui il Covid NON esiste. La gente è serena, solo una piccola % indossa la mascherina a… - fattoquotidiano : Covid, chiuso Ippocrateorg: “Quasi tutti i medici sospesi perché non vaccinati” - Aillu77 : RT @FR66frzz: Sono a Stoccolma. Non credete alla TV. Qui il Covid NON esiste. La gente è serena, solo una piccola % indossa la mascherina a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid chiuso Sauna: tanti benefici anche in tempo di Covid ... fino a questo momento benefico e rilassante, è sicuro anche in tempi di Covid? Oppure, data la ... per usufruire dei centri benessere, compresi quelli degli alberghi, di palestre e di piscine al chiuso,...

Ippocrateorg, chiude la rete di medici delle terapie domiciliari: tutti non vaccinati, sono stati sospesi e no . Chiude il centro assistenza di , la contestata rete di legata a un gruppo Facebook che forniva anche da remoto alcune terapie domiciliari contro il Covid. Se ne dà annuncio sul canale YouTube. La maggior parte dei medici, quasi tutti, sono stati sospesi. Non possono più esercitare neppure in telemedicina. Sono stati sospesi perché 'non si sono ...

Covid, chiuso Ippocrateorg: “Quasi tutti i medici sospesi perché non vaccinati” Il Fatto Quotidiano Consulti Covid al telefono: sospesi i medici “no vax”. E Ippocrateorg chiude i battenti Ippocrateorg, la contestata rete di medici – che su Facebook e Youtube proponeva consulti e cure “alternative” e da remoto per il Covid e non solo, chiude i battenti. Ne hanno dato l’annuncio proprio ...

Basta sigarette, il riscatto di Mirko: «Ho chiuso con il fumo e ora convinco gli altri» Mirko Marchetti, 28 anni, ha deciso di smettere di fumare con la sigaretta elettronica 8 anni fa e si è pure messo a venderle, lasciando il lavoro da informatore farmaceutico e iniziando una nuova avv ...

... fino a questo momento benefico e rilassante, è sicuro anche in tempi di? Oppure, data la ... per usufruire dei centri benessere, compresi quelli degli alberghi, di palestre e di piscine al,...e no . Chiude il centro assistenza di , la contestata rete di legata a un gruppo Facebook che forniva anche da remoto alcune terapie domiciliari contro il. Se ne dà annuncio sul canale YouTube. La maggior parte dei medici, quasi tutti, sono stati sospesi. Non possono più esercitare neppure in telemedicina. Sono stati sospesi perché 'non si sono ...Ippocrateorg, la contestata rete di medici – che su Facebook e Youtube proponeva consulti e cure “alternative” e da remoto per il Covid e non solo, chiude i battenti. Ne hanno dato l’annuncio proprio ...Mirko Marchetti, 28 anni, ha deciso di smettere di fumare con la sigaretta elettronica 8 anni fa e si è pure messo a venderle, lasciando il lavoro da informatore farmaceutico e iniziando una nuova avv ...