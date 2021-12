Censis, rapporto - shock: il 6% crede che Covid non esista, l'11% vaccini inutili, 10% uomo non è andato sulla Luna (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cresciuta nella popolazione un fronte irrazionale e complottista: il 31,4% crede che il vaccino sia ancora sperimentale e che i vaccinati siano cavie da laboratorio, oltre il 67% crede nel Deep State Leggi su tg.la7 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cresciuta nella popolazione un fronte irrazionale e complottista: il 31,4%che il vaccino sia ancora sperimentale e che i vaccinati siano cavie da laboratorio, oltre il 67%nel Deep State

