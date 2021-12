Canonico, medico Napoli: «Fabian e Insigne non giocheranno con l’Atalanta» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il medico sociale del Napoli, Raffaele Canonico, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sulle condizioni degli infortunati in squadra. “Koulibaly sta bene, abbiamo iniziato la riabilitazione per la distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Per un infortunio simile ci vogliono cinque settimane per rientrare, ma i tempi possono anche essere più lunghi o brevi. Fabian e Insigne non sono infortunati, ma sono affaticati. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore. Ci sono troppe partite e non c’è sempre tempo per recuperare. Credo che per entrambi sia da escludere che possano esserci domani. Anguissa sta facendo personalizzato, vedremo per il fine settimana se sarà a disposizione per l’Empoli. Non facciamo tentativi, valutiamo le risposte ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilsociale del, Raffaele, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kisssulle condizioni degli infortunati in squadra. “Koulibaly sta bene, abbiamo iniziato la riabilitazione per la distrazione di secondo grado al bicipite femorale. Per un infortunio simile ci vogliono cinque settimane per rientrare, ma i tempi possono anche essere più lunghi o brevi.non sono infortunati, ma sono affaticati. Per recuperare da una partita ci vogliono dalle 48 alle 60 ore. Ci sono troppe partite e non c’è sempre tempo per recuperare. Credo che per entrambi sia da escludere che possano esserci domani. Anguissa sta facendo personalizzato, vedremo per il fine settimana se sarà a disposizione per l’Empoli. Non facciamo tentativi, valutiamo le risposte ...

