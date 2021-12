Stipendi non pagati, Catania penalizzato di 2 punti (Di giovedì 2 dicembre 2021) Due punti di penalizzazione al Catania, squadra che milita nel girone meridionale del campionato di calcio di Serie C, da scontarsi nella corrente stagione in corso. È la sentenza odierna del Tribunale Federale Nazionale, dopo il deferimento del procuratore federale del 5 novembre, in ordine al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 2 dicembre 2021) Duedi penalizzazione al, squadra che milita nel girone meridionale del campionato di calcio di Serie C, da scontarsi nella corrente stagione in corso. È la sentenza odierna del Tribunale Federale Nazionale, dopo il deferimento del procuratore federale del 5 novembre, in ordine al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi L'articolo

Advertising

GiuseppeConteIT : In Germania l'accordo di Governo aumenta il #salariominimo orario a 12 €. In Italia, dove in 30 anni le retribuzion… - capuanogio : La carta #Ronaldo non si trova malgrado l'analisi dei documenti sequestrati alla #Juventus sia quasi finita. Può tr… - Mov5Stelle : #alziamoisalari Siamo qui a chiedere che una battaglia di civiltà venga finalmente condivisa da tutti. Non dovrebb… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Stipendi non pagati, Catania penalizzato di 2 punti: Due punti di penalizzazione al Catania, s… - lasiciliait : Penalizzazione di due punti al Calcio Catania per gli stipendi non pagati -