NATALE è sentirsi a casa (Di giovedì 2 dicembre 2021) Con la famiglia allargata di clienti e collaboratori, nel video auguri 2021, il punto vendita diventa casa. Cernusco, 2 dicembre 2021 – Per questo NATALE 2021, PENNY Market Italia sceglie con convinzione di creare un video auguri in cui le sue persone e i suoi clienti siano protagonisti. Il punto vendita diventa una casa dove si festeggia il NATALE, con tanto di tavola allestita, in cui riscoprire la dimensione umana delle feste e recuperare i valori della tradizione natalizia ma anche delle relazioni. Gran parte degli attori, infatti, sono reali dipendenti che si sono messi in gioco come testimonial del brand per uno dei momenti più importanti dell'anno. Una coppia di signori entra in negozio e immediatamente percepisce un'atmosfera di casa; musica, stoviglie e una tavola allestita con i ...

Ultime Notizie dalla rete : NATALE sentirsi L'anniversario di PlayStation 5: è lei la console più desiderata di sempre? ... forse non ci sarà per tutti la PlayStation 5 sotto l'albero di Natale. Ciò che è accaduto da lì a ... Il bisogno di averla era un misto tra il desiderio di sentirsi parte di un flusso elitario e ...

A Modena Babbo Natale indossa un tutù: è polemica ... rispettoso degli altri esseri umani, sì di tutti gli esseri umani, perché Babbo Natale non si ... Ecco anche per loro il Babbo balla, perché possano finalmente sentirsi di nuovo leggeri, come sono ...

NATALE è sentirsi a casa Adnkronos A Modena Babbo Natale indossa un tutù: è polemica La replica dell'autore: "Danza per liberarsi un po' dal peso che si è portato sulle spalle per tutto questo tempo. Ha nel cuore anche tutti i lavoratori dell'arte e dello spettacolo. E' un Babbo per f ...

Stress da Natale: se la Holiday Season non è il periodo più bello dell’anno Il problema dello stress da Natale, sottolineano gli psicologi, è legato soprattutto all’eccesso di impegni, anche se divertenti. Può capitare, infatti, di sentirsi sopraffatti e perdere di vista gli ...

