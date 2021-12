Mascherine all'aperto a Roma e in Sicilia Scuola, più tamponi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pur escludendo, al momento, l'obbligo vaccinale, Roberto Speranza invita alla massima attenzione. "Siamo nel pieno di una pandemia che cresce in tutta Europa e, in misura minore, anche da noi. Sono ... Leggi su leggo (Di giovedì 2 dicembre 2021) Pur escludendo, al momento, l'obbligo vaccinale, Roberto Speranza invita alla massima attenzione. "Siamo nel pieno di una pandemia che cresce in tutta Europa e, in misura minore, anche da noi. Sono ...

Agenzia_Ansa : Obbligo di mascherine all'aperto nelle vie affollate di Roma e in Sicilia. Le ordinanze del sindaco Gualtieri e del… - lorepregliasco : Le mascherine all'aperto in ZTL: una misura con poco senso scientifico, che purtroppo arriva anche a Torino - twitorino : ?? Il Sindaco di #Torino ha firmato in queste ore l'ordinanza che prevede l'uso, anche all'aperto, di #mascherine ne… - mitsouko1 : RT @ilpresidenthe: Il Natale sarà come quello dello scorso anno, no assembramenti e mascherine all' aperto. Unica differenza? Voi avete due… - Histrenico : RT @Agenzia_Ansa: Obbligo di mascherine all'aperto nelle vie affollate di Roma e in Sicilia. Le ordinanze del sindaco Gualtieri e del gover… -