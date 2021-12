Liverpool, Kloop elogia il suo attaccante e avverte il Milan: “Oggi è ingiocabile!” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Jurgen Kloop, dopo la netta vittoria dei suoi contro l’Everton, si è presentato in conferenza stampa e come sempre, ai microfoni, non è mai banale. Durante l’intervista ha lungamente elogiato la sua squadra per il match appena disputato ma in particolare si è soffermato sul proprio attaccante Sadio Manè. Sadio-Mane-Liverpool Bellissime le parole dedicate al proprio attaccante che suonano come un avvertimento per il Milan. I rossoneri sfideranno i Reds, gia qualificati, per il passaggio del turno di Champions League. Queste le parole del tecnico: “Non solo Salah, che ha fatto due reti stasera, anche Mané ha fatto bene. Sadio è ingiocabile al momento. Direi che tutti i miei ragazzi hanno fatto veramente una bella partita in questo 4-1 esterno” Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Jurgen, dopo la netta vittoria dei suoi contro l’Everton, si è presentato in conferenza stampa e come sempre, ai microfoni, non è mai banale. Durante l’intervista ha lungamenteto la sua squadra per il match appena disputato ma in particolare si è soffermato sul proprioSadio Manè. Sadio-Mane-Bellissime le parole dedicate al proprioche suonano come un avvertimento per il. I rossoneri sfideranno i Reds, gia qualificati, per il passaggio del turno di Champions League. Queste le parole del tecnico: “Non solo Salah, che ha fatto due reti stasera, anche Mané ha fatto bene. Sadio è ingiocabile al momento. Direi che tutti i miei ragazzi hanno fatto veramente una bella partita in questo 4-1 esterno”

