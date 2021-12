Gravina | «Serve una riforma articolata per il futuro»

(Di giovedì 2 dicembre 2021) “Per continuare a recitare un ruolo di primaria importanza, il calcio ha bisogno di unache lo proietti nel. Affinché il nostro sport sia sempre più virtuoso, sostenibile e accattivante”. Lo dice il presidente della Figc, Gabriele, presentando il bilancio integrato 2020 della federazione in Campidoglio. “L’Europeo è stato un successo organizzativo straordinario, nonostante le restrizioni causate dal Covid”, rimarca. “Mentre gli azzurri vincevano in campo dimostrando al Paese cosa significhi la coesione e il gruppo, fuori dal campo c’era una squadra organizzata che ha dato una bella immagine, dimostrando l’importanza di questo evento”, evidenzia. “Questo bilancio verifica e fotografa quanto il calcio sia importante per l’Italia: un ...

conclude: "Dobbiamo iniziare a usare un concetto nuovo nel nostro mondo, senza pensare ai posizionamenti sul mercato del nostro PIL ma valorizzando sempre di più il BIL, cioè il nostro ...il vaccino per i calciatori" I dati complessivi, però, non si conoscono. E il silenzio, che ... Una stima attendibile è stata fornita da Gabriele, numero uno della Figc: "Abbiamo un 4 - 5%...Il presidente della FIGC Gravina è intervenuto stamani alla presentazione del Bilancio Integrato: “Persi 2 miliardi di impatto sul Pil e 22 milioni di tifosi” “Serve una riforma per rendere il sistema ...Roma, 2 dic. - “Questo bilancio Integrato fotografa quanto il calcio sia importante per l'Italia: un patrimonio di interesse, passione, entusiasmo e contributo ...