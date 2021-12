Dire che una persona è grassa non è un’offesa (Di giovedì 2 dicembre 2021) Culturalmente, c’è una certa reticenza nel definire le persone “grasse”. Con un eccesso – ingiustificato – di politically correct, si preferiscono termini come “sovrappeso”, “in carne”, o “curvy”, ma la verità è che l’essere grassi/e è semplicemente una caratteristica fisica, niente più e niente meno dell’essere magri/e, biondi/e, bassi/e o alti/e. Ma allora perché tutto questo terrore nell’utilizzo dell’aggettivo “grasso”? Lo abbiamo notato anche in alcuni commenti comparsi sotto questo nostro post, che la lasciato perplesso più d’uno e ha fatto pensare che l’uso delle parole “persone grasse” fosse offensivo. Niente di più sbagliato. Fonte: Facebook @Roba da DonneFonte: Facebook @Roba da DonneCerchiamo di chiarire meglio la questione: l’idea che usare il termine “grasso” nei confronti di una persona che oggettivamente lo è lasci intuire l’intenzione di insultare, ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 2 dicembre 2021) Culturalmente, c’è una certa reticenza nel definire le persone “grasse”. Con un eccesso – ingiustificato – di politically correct, si preferiscono termini come “sovrappeso”, “in carne”, o “curvy”, ma la verità è che l’essere grassi/e è semplicemente una caratteristica fisica, niente più e niente meno dell’essere magri/e, biondi/e, bassi/e o alti/e. Ma allora perché tutto questo terrore nell’utilizzo dell’aggettivo “grasso”? Lo abbiamo notato anche in alcuni commenti comparsi sotto questo nostro post, che la lasciato perplesso più d’uno e ha fatto pensare che l’uso delle parole “persone grasse” fosse offensivo. Niente di più sbagliato. Fonte: Facebook @Roba da DonneFonte: Facebook @Roba da DonneCerchiamo di chiarire meglio la questione: l’idea che usare il termine “grasso” nei confronti di unache oggettivamente lo è lasci intuire l’intenzione di insultare, ...

Advertising

elio_vito : Niente da dire, in queste cose sono proprio bravi, Italia Viva lo chiedeva da tempo che oggi arrivasse dicembre, e così è stato! #1Dicembre - borghi_claudio : @RobertoBurioni Ahhh... ho capito, ecco si capiscono tante cose ?? Il posto fisso e la libertà di dire qualsiasi sci… - marcocappato : L'art. 1 della legge sul #suicidioassistito è stata approvata in Commissione alla Camera. Bene. è presto per sapere… - MarcoRCapelli : RT @PaolaAngelaVil1: @dottorbarbieri @MarcoRCapelli ' Dobbiamo dire con chiarezza che sarà una vaccinazione volontaria e non sarà previsto… - StePedrotti : @achspol89 Si capisco cosa vuoi dire ma con smartTV e app integrata decoder TimVision modem Tim collegato con cavo… -